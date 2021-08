(ANSA) – TOKYO, 12 AGO – La medaglia d’oro vinta dalla

giocatrice giapponese di softball Miu Goto e addentata a

sorpresa dal sindaco di Nagoya, Takashi Kawamura, sarà

sostituita con una nuova. Lo anticipano i media nipponici

citando le discussioni tra il comitato organizzatore locale

(Joc) e la stessa atleta, che ha accettato. Il gesto fatto del

primo cittadino durante la visita dell’atleta locale ha

scatenato oltre 4.000 proteste online che lo hanno bollato come ‘irrispettoso e poco appropriato’. Goto appartiene alla squadra

di softball femminile, che ha vinto la finale sugli Stati Uniti

con il risultato di 2 a 0.

Nel corso dell’incontro dello scorso 4 agosto, Kawamura si

era tolto la mascherina e aveva morso la medaglia per una serie

di scatti fotografici, venendo pesantemente criticato per il

comportamento. Il sindaco si è poi scusato per non aver

rispettato i protocolli anti-Covid, e spiegando di aver agito su

impulso, ‘insudiciando’ i diversi anni di duro lavoro necessari

per l’atleta a ottenere tale riconoscimento.

La stessa Toyota, che sponsorizza la squadra di softball

locale dove gioca Goto, ha definito le azioni del sindaco ‘estremamente spiacevoli’. In tono scherzoso, su Twitter, gli

organizzatori dei Giochi avevano pubblicato un post in cui

invitavano gli atleti a non mordere le medaglie in quanto ‘non

commestibili’. (ANSA).



Fonte Ansa.it