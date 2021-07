(ANSA) – TOKYO, 19 LUG – La Toyota – uno dei principali

sponsor delle Olimpiadi di Tokyo 2020 – non intende trasmettere

più i video pubblicitari in Giappone, e il suo presidente, Akio

Toyoda, non parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi,

in programma questo venerdì.

La decisione di Toyota riflette la scelta, sempre più diffusa

tra le aziende che sponsorizzano i Giochi, di non vedere il

proprio marchio associato ad un evento potenzialmente negativo,

in considerazione dell’alto livello di contrarietà all’interno

dell’opinione pubblica in Giappone. (ANSA).



