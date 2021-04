(ANSA) – BRUXELLES, 21 APR – Il tribunale dell’Ue ha

stabilito con una sentenza la cancellazione di Aisha Gheddafi,

figlia del defunto leader libico Muammar Gheddafi, dalla black

list europea, poiché non rappresenta più una minaccia per la

pace e la sicurezza internazionale nella regione. Nella sua

sentenza, il Tribunale sottolinea in particolare che la

ricorrente non risiede in Libia da anni e che il suo fascicolo

non mostra alcuna partecipazione alla vita politica libica.

(ANSA).



