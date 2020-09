(ANSA) – ROMA, 03 SET – Nuova provocazione del presidente

americano Donald Trump che, durante un evento in North Carolina,

ha invitato gli elettori a “sfidare il sistema e votare due

volte: una di persona e un’altra via posta” a novembre. Pratica

che, ovviamente, è vietata. Il procuratore generale dello Stato,

Josh Stein, è intervenuto su Twitter criticando Trump per aver “scandalosamente invitato” i cittadini a “infrangere la legge”. “Fate in modo di votare – ha scritto su Twitter – ma non due

volte!”. (ANSA).



