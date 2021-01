(ANSA) – NEW YORK, 06 GEN – “L’elezione ci è stata rubata, ma

dovete andare a casa. Non vogliamo che nessuno resti ferito”. Lo

ha afferma Donald Trump in un messaggio registrato rivolto ai

suoi sostenitori. “Lo so che siete feriti, ci hanno rubato le

lezioni. Un’elezione che abbiamo vinto a valanga e lo sanno

tutti. Ma dovete andare a casa ora”, dice Trump in un messaggio



Advertisements