(ANSA) – WASHINGTON, 25 AGO – “Joe Biden ha mentito

all’America e al mondo quando ci ha detto che ‘L’America è

tornata’. Invece si è arreso ai talebani e ha lasciato indietro

cittadini americani a morire in Afghanistan. Questo diventerà

uno dei più grandi fallimenti militari nella storia americana.

Ora sono i talebani ad essere tornati, non l’America”: lo scrive

Donald Trump in una email ai suoi fan, diffondendo anche un

video che deride il “Surrenderer-In-Chief”. Un montaggio di

immagini che sembra un assaggio della campagna contro Biden e i

dem per le elezioni di Midterm nel 2022. (ANSA).



Fonte Ansa.it