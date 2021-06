(ANSA) – WASHINGTON, JUN 2 – Donald Trump ha chiuso il blog

che aveva lanciato meno di un mese fa. Lo ha annunciato a Cnbc

Jason Miller, un consigliere dell’ex presidente. “Era solo

d’aiuto ai più ampi sforzi su cui stiamo lavorando”, ha

spiegato, auspicando di avere presto altre informazioni in

materia. Il blog “From the Desk of Donald J. Trump” era

chiaramente un tentativo del tycoon di amplificare il suo

messaggio, dopo essere stato bandito dai social, ma la pagina

online non era mai decollata, anche per l’impossibilità degli

utenti di interagire. (ANSA).



Fonte Ansa.it