Donald Trump potrebbe unirsi domani ai suoi sostenitori che

manifesteranno a Washington. Lo ha annunciato lo stesso

presidente americano uscente su Twitter. (ANSA) – WASHINGTON, 13 NOV – “Scalda il cuore vedere tutto

questo enorme sostegno in tutto il Paese”, scrive Trump, che a

proposito della manifestazione di domani nella capitale

aggiunge: “Potrei anche cercare di fermarmi a fare un saluto”.

“Queste elezioni sono state truccate”,

ribadisce quindi ilpresidente uscente. A Washington nella giornata di domani oltrealla manifestazione di gruppi come Women for Trump, Million MAGAMarch e Stop the Steal, è prevista anche una protesta di gruppiantirazzisti e antifascisti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

