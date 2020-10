(ANSA) – WASHINGTON, 04 OTT – “Sono venuto al Walter Reed

perché non mi sentivo tanto bene, ma ora mi sento molto meglio e

penso di tornare presto per proseguire la campagna elettorale ma

il vero test sarà nei prossimi giorni”: Donald Trump cerca di

rassicurare gli americani, dopo le contrastanti notizie sulla

sua salute, in un video girato nell’ospedale militare Walter

Reed – dove è ricoverato per il covid-19 – e postato su Twitter.

Poco dopo però arriva un aggiornamento del medico della Casa

Bianca, Sean Conley: siamo “cautamente ottimisti ma non è ancora

fuori pericolo”.

Nel video di 4 minuti il presidente parla in giacca senza

cravatta, con aria un po’ sciupata, scorrendo gli appunti seduto

ad un tavolo con alcuni documenti sopra, con alle spalle la

bandiera Usa e il vessillo presidenziale. “Stiamo lavorando duro

perché io torni, devo tornare perché dobbiamo ancora fare

l’America di nuovo grande, abbiamo fatto un lavoro molto buono

ma restano ancora alcuni passi, dobbiamo finire il lavoro. Sono

impaziente di riprendere la campagna da dove è stata

interrotta”, ha spiegato.

Il presidente non sembra però aver cambiato idea sul suo

approccio alla pandemia, quasi sempre senza mascherina e

distanziamento sociale, e sostiene che non aveva “altra scelta”

che rischiare di esporsi al virus. “Non potevo isolarmi alla

Casa Bianca, non vedere e non parlare con nessuno. Questa è

l’America, questi sono gli Stati Uniti, siamo il più grande e il

più potente Paese del mondo”, ha proseguito, affermando che “un

vero leader deve affrontare i problemi”. Poi ha riferito che la first lady Melania, anche lei

contagiata ma convalescente alla Casa Bianca, “sta andando molto

bene”, e ha scherzato sui 24 anni che li dividono: “Come

probabilmente saprete, lei è leggermente più giovane di me,

giusto un pochino, e quindi sta reagendo meglio come dicono le

statistiche”.

Il presidente ne ha approfittato anche per ringraziare gli

americani per il “sostegno” e il “consenso quasi bipartisan”

ricevuto (“non lo dimenticherò, lo prometto”), “i leader del

mondo per la vicinanza” manifestata, i medici e lo staff del

Walter Reed, “il migliore del mondo”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

