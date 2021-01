(ANSA) – WASHINGTON, JAN 6 – “Non ci arrenderemo mai, non

concederemo mai” la vittoria: Donald Trump ha esordito così

davanti ad alcune migliaia di fan radunatisi nel parco a sud

della Casa Bianca per la manifestazione ‘Save America’ contro i

brogli. “Fermeremo il furto” dei voti, ha detto, usando lo

slogan “stop the steal”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

