(ANSA) – WASHINGTON, 19 GEN – Il presidente uscente degli

Stati Uniti Donald Trump ha invitato l’America a pregare per il

successo dell’amministrazione Biden.

Trump, in un video di addio, afferma di essere stato il primo

presidente da decenni a chiudere il suo mandato senza guerre e

rivendica la sua durezza contro la Cina che è servita – spiega –

a mettere mai come prima il

mondo insieme nel contrastarePechino. (ANSA).

Fonte Ansa.it

