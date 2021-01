(ANSA) – WASHINGTON, JAN 18 – Donald Trump ha revocato le

restrizioni di viaggio dall’area Schengen, dalla Gran Bretagna,

dalla repubblica irlandese e dal Brasile a partire dal 26

gennaio, una settimana dopo la fine del suo mandato. Lo rende

noto la Casa Bianca. Restano invece le limitazioni per Cina e

Iran. La decisione è stata presa alla luce della direttiva

emessa il 12 gennaio scorso dai

Centers for Disease Control andPrevention (Cdc), secondo cui dal 26 gennaio tutti i passeggeriche arrivano in Usa da Paesi stranieri devono avere la prova diun test negativo al Covid-19 o la documentazione attestante laguarigione. Trump ha escluso la Cina e l’Iran per la lorocarenza di trasparenza e cooperazione con gli Usa nella lottaalla pandemia. (ANSA).

Fonte Ansa.it

