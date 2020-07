(ANSA) – NEW YORK, 5 LUG – “Insieme combatteremo per il sogno americano e difenderemo e proteggeremo lo stile di vita americano, iniziato nel 1492 con la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo”. Lo afferma Donald Trump. “Non consentiremo alla folla arrabbiata di buttare giù le nostre statue, cancellare la nostra storia, indottrinare i nostri figli e calpestare le nostre libertà”, aggiunge Trump.Le statue di Colombo sono state oggetto di pesanti critiche e richieste di rimozione in molte città americane. (ANSA).



