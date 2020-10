(ANSA) – NEW YORK, OCT 11 – “Sembra che ne sia immunizzato”.

Lo afferma Donald Trump in un’intervista a Fox riferendosi al

coronavirus. “Mi sento bene”, aggiunge il presidente Usa. “Ora

avete un presidente che è immunizzato, che non deve nascondersi

nello scantinato”, afferma Trump. “Sembra che sia immunizzato,

non so per quanto: forse per un periodo lungo, forse per un

periodo breve e forse per la vita. Nessuno lo sa con sicurezza

ma sono immunizzato”, mette in evidenza Trump. (ANSA).



Fonte Ansa.it

