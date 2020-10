(ANSA) – ROMA, 02 OTT – Il presidente americano Donald Trump

e la First Lady Melania sono entrambi positivi al coronavirus,

sulla base del test eseguito. Lo twitta lo stesso Trump: “La

First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo

subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la

faremo!”.

In un breve comunicato, il medico personale del presidente

Usa, Sean Conley, ha confermato la positività della coppia

presidenziale: “Il Presidente e la First Lady stanno entrambi

bene al momento e intendono rimanere a casa all’interno della

Casa

Bianca durante la loro convalescenza. (…) State tranquilli che

il presidente continuerà a portare avanti i suoi doveri senza

alcuna interruzione mentre si riprenderà, e io continuerò ad

aggiornarvi su tutti gli sviluppi”, ha concluso Conley.

Per il momento il presidente Usa ha disdetto il tour

elettorale in Florida, previsto per le prossime ore.

La Fisrt Lady a sua volta ha twittato: “Come troppi americani

hanno fatto quest’anno, anch’io e il presidente degli Stati

Uniti siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi

al test sul Covid-19. Ci sentiamo bene e io ho posticipato tutti

gli impegni previsti. Fate in modo di stare al sicuro e ne

usciremo insieme”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

