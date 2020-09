(ANSA) – WASHINGTON, 15 SET – Il vaccino contro il

coronavirus potrebbe essere pronto entro tre o quattro

settimane: lo ha detto il presidente americano Donald Trump in

un town hall a Philadelphia. Nel caso, il vaccino arriverebbe

prima delle elezioni Usa del 3 novembre.

Trump ha negato di aver minimizzato la minaccia del

coronavirus, nonostante ci sia l’audio dell’intervista al

reporter Bob Woodward in cui ammette il contrario. “La mia

azione è stata forte ma non volevo creare panico tra la gente”,

ha detto. Il presidente americano ha continuano a mettere in

dubbio anche l’uso della mascherina, raccomandata dalla sua

stessa task force: “Alcune persone pensano che non sia utile”. È

la prima volta che il tycoon risponde alle domande degli

elettori: solo 21 per rispettare le restrizioni anti covid.



Fonte Ansa.it

