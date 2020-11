(ANSA) – NEW YORK, 12 NOV – Donald Trump ha firmato un ordine

esecutivo che vieta agli americani di investire in 31 società

cinesi che secondo gli Stati Uniti aiutano l’esercito della

Cina. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che

l’ordine entrerà in vigore l’11 gennaio e prevede la vendita

delle azioni o partecipazioni in queste aziende entro il

novembre 2021. (ANSA).



Fonte