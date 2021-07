(ANSA) – TUNISI, 31 LUG – Il presidente del parlamento

tunisino e leader del partito islamico Ennhadha, Rached

Ghannouchi, è stato ricoverato in clinica a causa di un malore.

Lo ha dichiarato il suo ufficio in una breve nota precisando

che Ghannouchi ha lasciato la clinica dove era ricoverato dopo

essersi sottoposto a diverse analisi.

Ghannouchi, vaccinato con entrambi le dosi, era stato

ricoverato all’ospedale militare il 13 luglio 2021 dopo essere

risultato positivo al Coronavirus. Era stato dimesso il 21

luglio. In giornata Ghannouchi ha rinviato la riunione della

direzione del partito, il consiglio della Shura, convocato per

discutere della difficile situazione in Tunisia, affermano fonti

locali. (ANSA)

Fonte Ansa.it