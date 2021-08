(ANSA) – TUNISI, 17 AGO – Il presidente tunisino Kais Saied,

in occasione di una visita a sorpresa all’aeroporto

Tunis-Carthage della capitale, ha ribadito che “l’obiettivo

delle misure eccezionali”, che includono il divieto di viaggio

fuori dal Paese, “non è affatto privare i tunisini del diritto

alla libera circolazione. Lo si legge in un comunicato della

stessa presidenza, in riferimento alle disposizioni che vietano

di lasciare il territorio emesse ad alcune categorie di

persone, come politici e uomini d’affari indagati in

procedimenti penali.

“Le persone ricercate o sospettate di corruzione sono

chiamate a regolarizzare la loro posizione”, ha aggiunto Saied,

affermando che “ogni individuo è uguale davanti alla legge che

dovrebbe valere per tutti”. Il presidente ha ribadito il suo

impegno a “garantire la libera circolazione” delle persone,

affermando che le restrizioni e i divieti di viaggio sono “temporanei” e non intendono privare i tunisini del diritto di

viaggiare. “Queste misure sono destinate a persone sospettate di

corruzione, terrorismo ed evasione fiscale”, ha sottolineato.

(ANSA).



