(ANSA) – TUNISI, 12 SET – Il presidente tunisino Kais Saied

ha annunciato la nomina “al più presto” di un nuovo governo e ha

parlato di un’imminente riforma della Costituzione, parlando

alla tv durante una passeggiata tra la folla ieri sera a Tunisi.

Un nuovo governo sarà “formato al più presto” dopo una “selezione delle personalità più oneste”, ha affermato Saied

alle emittenti Wataniya e Sky News Arabia dopo un bagno di

folla, sotto scorta, sul viale che attraversa il cuore della

capitale. Non ha fornito una data precisa per la formazione del

governo, aggiungendo: “Stiamo continuando la ricerca di

personalità che si assumeranno questa responsabilità”.

Il presidente Saied ha fatto riferimento anche alla

Costituzione del 2014, dicendo che “la rispetta ma che possiamo

introdurre emendamenti al testo”. Secondo lui, “il popolo

tunisino ha rifiutato la Costituzione” e “le Costituzioni non

sono eterne”. Si tratta quindi, ai suoi occhi, di «modificare

nel rispetto della Costituzione”, tenendo presente che “la

sovranità appartiene al popolo”.

Nei giorni scorsi molti media hanno speculato sull’imminente

annuncio di un governo provvisorio seguito da una revisione

della Costituzione da sottoporre poi a suffragio universale

tramite referendum, prima di nuove elezioni legislative. Il 25

luglio Saied ha licenziato il primo ministro e sospeso le

attività del parlamento “fino a nuovo avviso”. (ANSA).



Fonte Ansa.it