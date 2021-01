(ANSA) – TUNISI, 16 GEN – Tensioni e scontri tra gruppi di

giovani e forze dell’ordine si stanno registrando in queste ore

a Cité Etthadamen, sobborgo popolare della capitale, ma anche a

Monastir, Sousse (dove un incendio è stato appiccato a una

stazione di polizia), Biserta e in altre località del Paese. Lo

affermano i media locali.

Per disperdere i giovani, che hanno sfidato il coprifuoco

invigore scendendo in strada, incendiando pneumatici, e tentandodi saccheggiare esercizi commerciali, la polizia ha dovuto faruso di gas lacrimogeni. Ieri sera scene analoghe si erano vistea le Kram, dove ci sono stati diversi arresti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

