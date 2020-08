(ANSA) – ISTANBUL, 28 AGO – Era in sciopero della fame da 238

giorni perché voleva un processo equo dopo che era stata

condannata a 13 anni di reclusione per “appartenenza a

un’organizzazione criminale”. Ieri sera è deceduta in un

ospedale di Istanbul.

Il caso riguarda l’avvocata Ebru Timtik, 42 anni. A dare

notizia della sua morte è stato il suo studio legale. “Ebru

Timtik, socia del nostro studio, è morta da martire”, si legge

in un tweet. La donna aveva iniziato lo sciopero della fame lo

scorso febbraio per chiedere un processo equo. Insieme al

collega Aytac Unsal, pure lui in sciopero della fame, Timtik

faceva parte dell’Associazione contemporanea degli avvocati, specializzata nella difesa di casi politicamente delicati. Le

autorità turche accusano questa associazione di essere legata

all’organizzazione marxista-leninista radicale Dhkp-C, un gruppo

che ha commesso diversi attacchi ed è definito “terrorista” da

Ankara e dai suoi alleati occidentali. Ebru Timtik aveva difeso

in particolare la famiglia di Berkin Elvan, un adolescente morto

nel 2014 per le ferite riportate durante le proteste

antigovernative a Gezi Park nel 2013. La morte dell’avvocata ha

provocato numerose proteste a Istanbul contro il governo.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

