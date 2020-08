(ANSA) – TORINO, 28 AGO – “Ebru era una Collega combattente e

oggi la piangiamo, dopo esserci uniti nei numerosi appelli per

la sua scarcerazione. Perché il suo non sia stato un inutile

sacrificio e perché chi ha la responsabilità dei rapporti

istituzionali nel settore giustizia anche con questi paesi

faccia sentire la sua vibrante protesta e la sua profonda

indignazione”. E’ il testo diffuso dal Consiglio dell’ordine

degli avvocati di Torino in memoria di Ebru Timtik, l’avvocata

di 42 anni morta in Turchia dopo 238 giorni di sciopero della

fame.

“Occorre continuare a combattere e sostenere i colleghi turchi e

del mondo intero – si legge – che quotidianamente rischiano la

vita per il solo fatto di essere avvocati e di tutelare i

diritti dei loro assistiti: perché quando si vogliono comprimere

questi diritti, la prima figura ad essere colpita è proprio

quella di chi ha la funzione sociale di difenderli, l’Avvocato”.

(ANSA).



