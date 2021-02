(ANSA) – ISTANBUL, 15 FEB – Continuano le abbondanti

nevicate che hanno colpito Istanbul nel fine settimana e diverse

altre regioni della Turchia. Secondo il centro di coordinamento

per le emergenze del Comune, in alcuni quartieri della metropoli

sul Bosforo i cumuli di neve hanno raggiunto i 30 centimetri di

altezza. Numerosi sono in queste ore i disagi per la

popolazione. Oltre 7 mila lavoratori e 1.350

mezzi sonoimpegnati per cercare di ripristinare la viabilità e risolverele altre criticità legate al maltempo, che ha provocato tral’altro il crollo di oltre 200 alberi. Sospesi anche numerosicollegamenti marittimi.Si registrano diversi problemi negli edifici, come il crollodel tetto di una palestra nel quartiere storico di Eyup sulCorno d’Oro, in cui non risultano feriti. Decine anche le autodanneggiate.La prefettura locale ha inoltre rinviato a giovedì il rientroa scuola dei bambini di asili e materne, che nel resto del Paeseè avvenuto oggi nell’ambito di un graduale ritorno alladidattica in presenza dopo lo stop per l’emergenza Covid-19.Secondo le previsioni degli esperti, la neve continuerà a caderesu Istanbul almeno fino a domani. (ANSA).

