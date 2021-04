(ANSA) – PARIGI, 11 APR – La Turchia ha ordito “una trappola”

nei confronti di von der Leyen costringendola a sedersi a lato

nella visita ad Ankara, in quello che è oramai noto come

sofagate. Lo ha detto il ministro per l’Europa francese, Clement

Beaune. I turchi “si sono comportati molto male”, ha tuonato il

ministro ai microfoni di Rtl, definendo l’affaire un “atto

deliberato contro di noi”, “un insulto”. Facendo poi eco alle

parole del premier Mario Draghi, Beaune ha detto che la vicenda

mostra la mancanza di rispetto per la democrazia e che c’è “una

deriva autoritaria” che deve spingere gli europei a essere molto

determinati con Ankara. (ANSA).



