(ANSA) – ISTANBUL, 25 OTT – La Turchia ha nuovamente esteso

la missione di una nave per l’esplorazione del gas in un’area

che contesta con la Grecia nel Mediterraneo orientale, ignorando

gli appelli dell’Occidente affinche’ la ritiri. La Marina turca

ha avvertito ieri con un post sul sistema di allarme marittimo

Navtex che l’Oruc Reis rimarra’ fino al 4 novembre in un’area

tra le isole greche di Rodi e Kastellorizo.

Ankara aveva precedentemente indicato che l’unita’ per

l’esplorazione del gas, scortata da navi militari, sarebbe

rimasta nell’area fino a martedì. In un messaggio di risposta su



