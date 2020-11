(ANSA) – ROMA, 08 NOV – Il ministro del Tesoro e delle

finanze della Turchia, Berat Albayrak, genero del presidente

Recep Tayyip Erdogan, si è dimesso oggi per “ragioni di salute”.

Lo ha annunciato lo stesso ministro tramite il suo account

Instagram e le dimissioni sono state poi confermate dai media

turchi. L’annuncio segue la decisione, presa ieri dal presidente

Erdogan di sostituire il governatore della

Advertisements

Banca centrale. “Dopo aver ricoperto incarichi ministeriali per cinque anni, hopreso la decisione di non proseguire con il mio servizio comeministro delle Finanze, a causa di problemi di salute”, hascritto Berat Albayarak, aggiungendo di voler passare più tempocon i suoi familiari, “trascurati per molti anni per necessità”.Dopo l’annuncio delle dimissioni, il suo account Twitter è statocancellato.Albayarak era stato nominato ministro dell’Energia nel 2015,carica che ha mantenuto fino al 2018, quando ha assunto la guidadel più importante dicastero economico. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram