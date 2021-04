(ANSA) – ROMA, 26 APR – Il Turkmenistan, ex repubblica

sovietica dell’Asia centrale governata dal 2007 dallo stesso

presidente, Gurbanguly Berdimuhammedow, ha istituito una nuova

festa nazionale in onore di una razza di cani tipica del Paese,

l’Alabay. Lo riporta la Bbc.

Lo stesso presidente si è adoperato per incoraggiare la

venerazione della razza canina come simbolo del patrimonio

nazionale, e il 25 aprile è diventato il giorno della loro

celebrazione. La Giornata nazionale del cane da pastore turkmeno

è stata celebrata vicino alla capitale Ashgabat con gare e

concerti. Il presidente ha assegnato il primo premio per il

coraggio a un cane nel servizio di guardia di frontiera,

consegnato dal figlio, il vice primo ministro Serdar

Berdymukhamedov.

L’Alabay è una varietà turkmena del cane da pastore dell’Asia

centrale e tuttora è utilizzato a guardia delle greggi. Sono

tra i cani più grandi del mondo, con un peso fino a 80

chilogrammi.

L’anno scorso, il presidente aveva inaugurato nella capitale

una statua dorata alta 6 metri raffigurante uno di questi cani,

offerti anche in dono ai leader delle nazioni alleate. Un video

virale del 2017 immortalava il presidente russo Vladimir Putin

con in braccio un cucciolo di Alabay. (ANSA).



Fonte Ansa.it