(ANSA) – NEW YORK, 06 GEN – Twitter blocca l’account di

Donald Trump per 12 ore. Lo comunica la società spiegando che

ulteriori violazioni delle politiche di twitter, incluse quelle

sulle minacce violente, si tradurranno in una sospensione

permanente dell’account. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements