(ANSA) – ISTANBUL, 20 AGO – La nave ‘Zumrut Ana’, diretta a

Venezia con un carico di 6.300 tonnellate di olio di semi di

girasole, è stata autorizzata a partire dal porto di

Chornormorsk in Ucraina. Lo rende noto la delegazione dell’Onu

presente a Istanbul al centro per il coordinamento delle

esportazioni di cereali e prodotti alimentari simili dai porti

ucraini. Secondo il comunicato, è stata autorizzata la partenza

da Chornomorsk anche della nave ‘Mv Ocean S’, diretta in Turchia

carica di 25 mila tonnellate di grano.

Il ministero della Difesa turco ha fatto sapere in mattinata

che due imbarcazioni sono partite dal porto Chornomorsk ma senza

specificare i nomi della navi. (ANSA).



Fonte Ansa.it