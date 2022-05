(ANSA) – ROMA, 29 MAG – Non ci sarà un referendum per

l’annessione alla Russia della regione ucraina di Kherson

occupata finche’ non cesseranno i combattimenti; lo ha detto il

vice capo civile-militare dell’amministrazione nominata da

Mosca, Kirill Stremousov, secondo quanto riporta il Guardian.

“Annunceremo più avanti quando avrà luogo una sorta di

votazione o plebiscito, ma non sarà oggi e non sarà domani

perché il nostro compito principale è ristabilire l’ordine e

organizzare un sistema amministrativo nella regione di Kherson”,

ha spiegato Stremousov. (ANSA).



Fonte Ansa.it