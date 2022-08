(ANSA) – NEW YORK, 22 AGO – “Il Dipartimento di Stato ha

informazioni sul fatto che la Russia potrebbe rafforzare gli

attacchi contro le infrastrutture civili e governative ucraine

nei prossimi giorni”. Lo afferma l’ambasciata americana a Kiev,

sottolineando che gli attacchi russi in Ucraina continuano a

rappresentare una minaccia per i civili e le infrastrutture

civili. (ANSA).



Fonte Ansa.it