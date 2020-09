(ANSA) – BRUXELLES, 14 SET – “Per l’Accordo sugli

investimenti, non è una questione di tempo, ma di sostanza”.

Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der

Leyen, a chi chiede se si riuscirà a chiudere l’intesa entro

fine anno. “Sull’accesso al mercato, ad esempio il servizio

delle telecomunicazioni e computer ci sono” restrizioni “che

devono essere rimosse, e lo stesso vale per il settore

dell’automotive, giusto per nominarne due. Lo stesso vale per lo

sviluppo sostenibile. Vogliamo vedere dei progressi. Allo stesso

tempo la controparte cinese chiede anche a noi di fare dei

passi. Ma come detto, ora è il momento di dare prova che c’è un

vero interesse di rafforzare e migliorare le cose”, ha aggiunto.

(ANSA).



