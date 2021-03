(ANSA) – BRUXELLES, 18 MAR – “Vogliamo inviare una lettera ad

AstraZeneca, che ci permette di avviare un dialogo con l’azienda

nel quadro della risoluzione dei conflitti, la lettera è in

preparazione”: lo ha detto un portavoce della Commissione Ue,

precisando che la lettera è in preparazione, e che Bruxelles sta

consultando gli Stati membri per poterla inviare rapidamente.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

