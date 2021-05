(ANSA) – BRUXELLES, 06 MAG – Le nuove condizioni che

limitano le attività dei pescherecci europei nelle acque

britanniche imposte dal Regno Unito “non rispettano le

disposizioni dell’accordo” post Brexit sulla pesca e “fino a

quando non avremo ricevuto ulteriori giustificazioni dalle

autorità britanniche, riteniamo che non debbano essere

applicate”. Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue

rispondendo a una domanda sulla disputa in corso nel Canale

della Manica con la mobilitazione di navi da guerra britanniche

per evitare l’accesso dei pescherecci francesi all’isola di

Jersey. “Facciamo appello alla calma e alla moderazione”, ha

aggiunto la portavoce.

Nel frattempo, il premier britannico Boris Johnson ha

ribadito che il Regno Unito garantisce “un sostegno senza

equivoci” all’isola di Jersey, parte delle dipendenze della

Corona britannica nella Manica a ridosso delle corte francesi,

nella sfida in corso con Parigi e con i pescatori della

Normandia sulle limitazioni d’accesso post Brexit nelle acque

circostanze. Johnson ha inoltre precisato che l’invio delle due

navi da guerra di Londra mandate a pattugliare la zona è al

momento solo “una misura precauzionale”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

