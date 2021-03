(ANSA) – BRUXELLES, 15 MAR – “Non ci sono discussioni in

corso con la società” che produce lo Sputnik , “ma la

Commissione europea e gli Stati membri possono in ogni momento

decidere di estendere il portafogli di vaccini. E’ una procedura

congiunta tra Commissione e Stati membri, che avviene a livello

di Steering board”. Così il portavoce della Commissione europea

per la Salute, Stefan de Keersmaecker,

a chi domanda sel’Esecutivo abbia ricevuto richieste di includere lo Sputnik Vnel portafoglio dei vaccini Ue. (ANSA).

Fonte Ansa.it

