(ANSA) – KAMPALA, 20 MAR – In uno dei parchi nazionali più

famosi dell’Uganda sono stati trovati ieri sei leoni uccisi e

mutilati. Lo ha reso noto oggi un funzionario della

conservazione, affermando che a causare la morte dei grandi

felini, tramite avvelenamento, sono stati probabilmente dei

trafficanti di animali selvatici.

Le sei carcasse dei leoni sono state trovate nel Queen

Elizabeth National Park, nell’ovest del

paese, con la maggiorparte delle parti del corpo mancanti e circondate da avvoltoimorti, cosa che ha indotto a ritenere che per ucciderli siastato usato un veleno.L’Uganda Wildlife Authority (Uwa) si è detta “rattristata”dalla morte di questi particolari leoni, noti per la loroinsolita capacità di arrampicarsi sugli alberi della famosariserva. Sulla vicenda è stata avviata un’indagine, con unasquadra sul posto che lavora con la polizia locale ha reso notol’Uwa. “Dato che mancano alcune parti del corpo dei leoni, nonpossiamo escludere il traffico illegale di specie selvatiche”,ha detto in una nota il responsabile delle comunicazionidell’Autority, Bashir Hangi.Il parco condivide un confine con la Repubblica Democraticadel Congo (Rdc) e il suo famoso Parco Nazionale Virunga, unhabitat per rari gorilla di montagna, dove si ritiene operinogruppi armati. (ANSA).

Fonte Ansa.it

