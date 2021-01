(ANSA) – ROMA, 17 GEN – In Uganda il candidato presidenziale

dell’opposizione Bobi Wine, sconfitto nelle elezioni

dall’inamovibile presidente Yoweri Museveni, ha annunciato che

impugnerà legalmente il risultato elettorale, che non giudica

valido, e invita i suoi sostenitori ad astenersi da ogni

violenza.

L’annuncio – scrive Al Jazeera – è stato fatto sull’account

di Facebook della National Unity Platform (Nup), il partito

d’opposizione di cui è

deputato l’ex cantante 38enne, che oggiha detto alla Bbc di essere chiuso in casa, circondato dalleforze di sicurezza di Museveni, e di temere per la vita sua e disua moglie.“Mi assumo questa dolorosa ma inevitabile decisione daleader, invitandovi a desistere da ogni forma di violenza mentreci prepariamo a contestare il risultato elettorale e i suoilampanti difetti nelle corti di giustizia per la nostra vittoriaa lungo termine e per l’Uganda”, ha scritto Wine rivolto ai suoisostenitori. (ANSA).

Fonte Ansa.it

