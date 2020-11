(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Per ridare a Mosul uno dei suoi

monumenti più importanti, simbolo di appartenenza e identità, la

cui riabilitazione vuole favorire il recupero della memoria

degli abitanti della città, l’Unesco ha lanciato un concorso

internazionale di architettura per la ricostruzione della

moschea di al Nuri.

Costruita nel tardo XII secolo, la moschea dal minareto

pendente è stata distrutta il 21 giugno

del 2017 durantel’avanzata delle truppe irachene nella battaglia di Mosul.L’edificio sarebbe stato fatto saltare dalle forze dell’Isis condell’esplosivo piazzato alla base del monumento per distruggeretutto e fare in modo che la moschea non finisse nelle mani degliavversati. Con lei è stato irrimediabilmente danneggiato anche ‘il gobbo’, così come era chiamato il minareto pendente che siergeva a fianco alla moschea per 45 metri di altezza con settebande di mattoni decorativi con modelli geometrici complessi.Dalla sua costruzione la moschea era sempre stata un centrovitale della vita della città. Situata nel settore nord est diMosul si estendeva su una vastissima superfice e comprendevamonumenti importanti oltre al minareto d’Al Hadba, come la saladi preghiera e una serie di edifici secondari e una vasta areaaperta.La ricostruzione della moschea, secondo l’Unesco vuoleessere un segnale importante di resilienza e speranza per Mosul,una delle più antiche città del mondo e oggi all’inizio di unimportante processo di ricostruzione dopo le distruzioni causateda l’occupazione dei gruppi terroristici dell’Isis. Un primopasso verso la coesione sociale e la riconciliazione in Iraqdopo il conflitto. L’agenzia delle Nazioni Unite sottolineainfatti come i siti e i monumenti storici non sono solo un mezzodi conoscenza ma rappresentano anche un potente simbolo diappartenenza, comunità e identità. (ANSA).

Fonte Ansa.it

