(ANSA) – WASHINGTON, 14 SET – “Se ho fiducia che tutti i voti

saranno contati? Sono convinto che Donald Trump fara’ in modo

che non accada, ma sono fiducioso che l’opinione pubblica

americana insistera’ su questo”: lo ha detto il candidato

presidenziale dem Joe Biden ai cronisti mentre votava con la

moglie per le primarie nel suo Stato del Delaware, in anticipo

di un giorno perche’ domani andra’ in Florida.

I media riportano i timori che il tycoon, in caso di

vantaggio, possa proclamarsi vincitore la notte delle elezioni

senza attendere il conteggio dei voti per posta. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram