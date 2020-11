(ANSA) – NEW YORK, 05 NOV – E’ salito a diverse centinaia il

bilancio degli arresti in tutti gli Usa per i disordini

scoppiati durante le manifestazioni post-elettorali. I

manifestanti scesi in piazza in tante città americane

rappresentavano sia le fazioni pro-Trump che anti-Trump, ma è

tra queste ultime che è stata registrata gran parte dei fermi. A Minneapolis, centinaia di manifestanti sono stati arrestati

dopo che

una marcia di protesta contro la presidenza di DonaldTrump e la sua minaccia di cause legali ha bloccato il trafficosulla Interstate 94. Alla dimostrazione si sono uniti anchealtri gruppi, tra cui i membri del movimento Black Lives Mattercontro la polizia. A Portland, in Oregon, almeno 11 persone sonofinite in manette e gli agenti hanno sequestrato fuochid’artificio, un fucile e diversi martelli. Il governatore delloStato, Kate Brown, ha attivato la Guardia Nazionale percontenere il rischio di violenze. A New York, invece, circa 60manifestanti sono stati arrestati quando le proteste partite daWashington Square Park sono degenerate scatenando il caos nelWest Village, a Manhattan. Quattro arresti sono stati effettuatianche Denver durante gli scontri tra i manifestanti e lapolizia. Proteste sono state registrate anche a Detroit, LosAngeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, San Diego. (ANSA).

Fonte Ansa.it

