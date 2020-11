(ANSA) – NEW YORK, 01 NOV – Lady Gaga e John Legend si

esibiranno per Joe Biden e Kamala Harris lunedì per chiudere la

campagna elettorale. Biden “è il presidente di cui il paese ha

bisogno per unirsi”, twitta Lady Gaga postando una sua foto con

il candidato democratico. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements