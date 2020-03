“Stanno effettuando un altro golpe contro Bernie!” dopo quello del 2016 che favorì Hillary Clinton: così su Twitter Donald Trump commenta gli ultimi sviluppi sul fronte delle primarie democratiche alla vigilia del Supertuesday. Il riferimento del tycoon è al ritiro dalla corsa alla nomination di Pete Buttigieg ed Amy Klobuchar, entrambe intenzionati a dare l’endorsement al moderato Joe Biden ai danni del socialista Bernie Sanders.

Intanto alla vigilia del Supertuesday delle primarie democratiche, Bernie Sanders vola nei sondaggi, confermandosi in testa nei due Stati in cui è in palio il maggior numero di delegati. Secondo Usa Today/Suffolk ed Emerson il senatore è in vantaggio rispettivamente di 19 punti e di 17 punti in California davanti a Joe Biden ed Elizabeth Warren. Solo quarto Michael Bloomberg. In Texas, sempre per Emerson, Sanders è avanti di 5 punti su Biden, terzo Bloomberg.

