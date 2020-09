(ANSA) – WASHINGTON, 12 SET – Joe Biden è in vantaggio con

una media del 6% in quattro Stati in bilico. In Minnesota è a

+9%, il margine più ampio (50% a 41%), in Wisconsin a +5% (48% a

43%), in Nevada a +4% (46% a 42%) e in New Hampshire a +3% (45%

a 42%). E’ quanto emerge da un sondaggio New York Times/Siena

College.

Inoltre in Minnesota e in Wisconsin (gli Stati dove sono

scoppiate le proteste antirazziste dopo la morte di George Floyd

e Jacob Blake), il candidato dem alla Casa Bianca supera il

tycoon in tutti i temi, compreso ‘law and order’ (48% a 47%).

L’unico capitolo su cui insegue il presidente è l’economia (50%

a 45%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

