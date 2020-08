(ANSA) – WASHINGTON, 22 AGO – Donald Trump vola in North

Carolina lunedì, il giorno in cui una rappresentanza ristretta

dei delegati della convention repubblicana voterà a Charlotte la

sua renomination alla Casa Bianca. Il presidente farà tappa nel

pomeriggio insieme alla figlia-consigliera Ivanka e al ministro

dell’agricoltura Sonny Perdue a Mills River, in un centro di

distribuzione cibo per i bisognosi. Poi, secondo i media Usa,

dovrebbe sbarcare a Charlotte, a 160 km di distanza, per un

breve discorso ai delegati, come aveva promesso.

Ma non è ancora ufficiale. Il discorso di accettazione della

nomination lo terrà invece giovedì alla Casa Bianca, come

Franklin Delano Roosevelt nel 1940. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram