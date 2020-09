(ANSA) – ROMA, 25 SET – L’ex presidente Barack Obama si unirà

per la prima volta alla candidata dem per la vicepresidenza

Kamala Harris per una raccolta fondi elettorale virtuale la

prossima settimana. Si tratta di due eventi, uno rivolto ai

piccoli donatori e uno ai grandi. (ANSA).



Fonte Ansa.it

