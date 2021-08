(ANSA) – WASHINGTON, 19 AGO – Sono 6.000 le persone

attualmente all’aeroporto di Kabul che hanno completato le

procedure necessarie e in attesa di imbarcarsi: lo ha detto il

portavoce del dipartimento di Stato Ned Price, aggiungendo che

gli Usa hanno “aumentato significativamente” Il numero di

cittadini americani, collaboratori locali e richiedenti il visto

speciale di immigrazione candidabili alla partenza.

Il dipartimento, ha aggiunto, continua inoltre a inviare

altri dirigenti consolati per contribuire all’evacuazione,

mandando team in Qatar e Kuwait e raddoppiando il loro numero a

Kabul entro venerdì. (ANSA).



Fonte Ansa.it