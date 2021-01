(ANSA) – ROMA, 07 GEN – L’ipotesi di invocare il 25/o

emendamento per rimuovere Donald Trump si sta rafforzando nel

gabinetto del presidente. Lo riporta Cbs citando alcune fonti,

secondo le quali l’idea è in discussione all’interno della Casa

Bianca ma non è stata ventilata al vicepresidente Mike Pence. Il

25/o emendamento della Costituzione prevede che il

vicepresidente prenda i poteri nel caso il presidente muoia, si



