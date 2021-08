(ANSA) – WASHINGTON, 19 AGO – L’uomo che da ore minacciava di

far saltare il suo furgone con dell’esplosivo nell’area del

Campidoglio Usa si è arreso. Lo riporta il New York Times

citando fonti della polizia. L’uomo che ha tenuto in ansia per

l’intera mattinata la polizia di Washington, minacciando di far

esplodere il suo furgone nell’area di Capitol Hill, si chiama

Floyd Ray Roseberry, ha 50 anni ed è della cittadina di Grover,

in North Carolina.

Nei diversi video postati in mattinata su Facebook, riporta

il Nyt, si definisce un “patriota”. Secondo altri media nelle

immagini Roseberry invoca Donald Trump sostenendo che tornerà ad

essere presidente dopo la cacciata di Joe Biden, facendo anche

riferimento alla caduta di Kabul. “La rivoluzione è arrivata Joe

Biden”, avrebbe affermato l’uomo, attaccando anche la speaker

della Camera Nancy Pelosi e i democratici. I video sono stati

oscurati da Facebook. (ANSA).



