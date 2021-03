(ANSA) – ROMA, 30 MAR – “La mia vita è cambiata in sei

minuti, mi devo ancora abituare. Ma mia mamma, la mia sorella

gemella mi fanno stare con i piedi per terra, sono le mie

rocce”. Così Amanda Gorman ha raccontato alla Bbc la sua realtà

da quando ha partecipato all’inaugurazione del presidente Joe

Biden recitando il poema ‘The hill we climb’ e diventando così

la più giovane poetessa della storia a partecipare all’evento.

“Anche il mio cane Lulu mi riporta con i piedi per terra,

per lei sono sempre la stessa persona, devo continuare a

raccogliere la sua cacca”, ha scherzato Gorman. Il poema

recitato all’inaugurazione presidenziale era dedicato alle

violenza fuori e dentro il Campidoglio, qualche settimana fa.

“Ho scelto il titolo solo una volta finito, per giorni nei

documenti sul mio computer l’ho chiamato ‘Poema inaugurale'”, ha

detto la poetessa del suo lavoro che parla anche del “coraggio

di osare”. “Devo a mia madre, e alle altre donne di colore nella

mia vita, il dono di riuscire a esprimere quello che penso. Mia

madre mi ha sempre incoraggiato a celebrare la mia voce”, ha

raccontato Gorman ricordando che quando a scuola riusciva a

difendersi da un bullo e far valere la propria personalità la

mamma le organizzava una piccola festa.

La poetessa 23enne ha anche parlato di Meghan Markle. “E’

stata molto coraggiosa a parlare, l’ammiro tantissimo”. E dei

suoi cerchietti diventati il suo segno di riconoscimento dopo

averne indossato un rosso, di Prada, all’inaugurazione. “Ne

avevo pochi prima di quel giorno, adesso me ne sono arrivati

così tanti, ma non sono brava a tenerli in ordine. E devo stare

attenta a quando li indosso perché mi riconoscono subito”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram